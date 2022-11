Capuano: “Napoli favorito agli ottavi, PSG unica insidia”

Giovanni Capuano, giornalista, è intervenuto A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, e ha parlato del Napoli e degli ottavi di finale di Champions.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sarebbe stato meglio avere il PSG che il Benfica in seconda fascia, ma il Napoli si è guadagnato una posizione di lusso per il sorteggio. Con il Brugge e le tre tedesche gli azzurri partono favoriti, il PSG è l’insidia da evitare anche se continua a cadere sempre negli stessi errori. Al Napoli devono stare tranquilli, però, in vista del sorteggio. Il mio voto alla Champions delle italiane è molto alto. L’Inter ha fatto un’impresa, partendo da terza forza del girone e ha eliminato il Barcellona. L’impresa del Napoli è stata mettersi in scia del Liverpool e qualificandosi con un calcio straordinario. Anche il voto al Milan è molto positivo, si è dimostrato maturo contro il Salisburgo e la Dinamo Zagabria.

La Juventus merita un voto molto basso, non ci sono dubbi. Spero che approccino l’Europa League con serietà, nessuno in Italia può permettersi di snobbarla. Napoli in fuga a Bergamo? È uno scenario possibile, ma la parola fuga in questo momento non ha senso. Da Bergamo deve arrivare la notizia più importante della giornata: se ci sarà qualcuno o meno in grado di fermare questo Napoli, e l’Atalanta sembra costruita di proposito”.