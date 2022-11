Canovi: “Il protagonista di questo Napoli? Tutta la squadra”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, e ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione

“A Parigi non sono felici di essere arrivati secondi, la qualificazione così è un insuccesso ed è fuori dubbio. La squadra però sta funzionando e sta facendo vedere cose eccellenti sia in Francia che in Europa.

Forse hanno sbagliato le due partite col Benfica, poi hanno sempre portato risultati importanti. Il protagonista di questo Napoli? Tutta la squadra, impossibile dirne uno. Tutti stanno facendo un campionato clamoroso, il collettivo è davvero forte. Le altre big d’Europa sanno benissimo che il Napoli è la squadra più in forma nel continente, ma non corriamo troppo. Gli ottavi arriveranno tra quattro mesi, un’era geologica nel calcio.

Il Mondiale porterà con sé tante scorie, negative e positive, quindi è troppo lontano per capire quali saranno gli equilibri. Il Napoli ha il vantaggio di non avere troppi calciatori coinvolti in Qatar, ma molto bisognerà capire come torneranno e con che entusiasmo. Thiago Motta rinato a Napoli? Come giocatore la sua ultima partita con l’Inter fu al Maradona e non andò benissimo (ride ndr)… Da allenatore invece gli è sempre andata bene. È uno stacanovista, le tre vittorie dopo la gara col Napoli hanno tranquillizzato tutti”.