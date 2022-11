Benitez, Sarri e Spalletti: tre attacchi a confronto

Un altro Callejon, con la sua capacità di sfuggire alle linee e quel timer per aggredire il cambio gioco da sinistra, non s’è ancora visto e quindi… Politano attacca a modo suo, converge per chiudere con il sinistro, affonda per appoggiare sugli scarichi; e Lozano ha una velocità che può far male. Il Mertens falso nueve, che poi falso non lo è mai stato, ha recitato a suon di gol, le statistiche hanno un peso (e ci mancherebbe) ma Osimhen ha ancora e solo quasi 24 anni, spinge a leggere nella palla di cuoio per scorgerlo tra i grandi. Il tiraggiro di Insigne – il migliore: 14 gol stagionali, 13 assist – ora viene declamato nei dribbling di Kvaratskhelia – 8 gol e 8 assist – che nella sfrontata esuberanza dei suoi 21 anni traccia effetti speciali e induce a vagare nell’incertezza tra uno scugnizzo di Frattamaggiore e il suo omologo georgiano, che pare già più letale.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds