Benitez incontra Spallettii e si complimenta col toscano: «Che grande lavoro, forza Napoli sempre» (Foto)

«Lo scorso martedì il Napoli è stato a Liverpool per giocare in serata la partita di Champions League. Sono andato a trovare i miei vecchi amici qualche ora prima dell’incontro». Comincia così il lungo messaggio social di Rafa Benitez dal suo sito ufficiale. L’ex allenatore del Napoli ha incrociato gli azzurri in albergo a Liverpool per la sfida di Champions. «Ho avuto l’opportunità di rivedere dei buoni amici come Nicola Lombardo e Guido Baldari e il resto dello staff. Ho anche avuto l’opportunità di fare una bella chiacchierata con l’allenatore Luciano Spalletti, lui sta facendo un grande lavoro e devono essere felici per la straordinaria stagione, a prescindere dalla partita persa contro il Liverpool. Mi ha fatto piacere congratularmi con loro per i grandi risultati che stanno ottenendo. Forza Napoli sempre!»

Factory della Comunicazione

Fonte e foto Il Mattino