In casa Atalanta, ci si prepara, presso il Centro Sportivo di Zingonia, in vista della sfida contro il Napoli di sabato al “Gewiss Stadium” alle ore 18,00. Per Gasperini però saranno ore di ansia. Il tecnico degli orobici, rischia seriamente di fare a meno di Muriel. Nelle prossime ore si faranno accertamenti per sapere l’entità dell’infortunio. Lavoro differenziato sempre per Zappacosta e De Roon. Lo riporta il sito tuttoatalanta.com

Factory della Comunicazione

La Redazione