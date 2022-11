Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “La Procura Regionale ha scagionato l’Abruzzo”

Nei mesi scorsi, sulla testa della Regione Abruzzo, giravano voci di dissenso sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La Procura Regionale, ha stabilito che il tutto ha portato solo dei vantaggi al turismo e non alle casse sociali dell’Abruzzo. Questo per la gioia del sindaco Angelo Caruso, ma anche del Presidente della Regione Marco Marsilio. Le date del prossimo ritiro, come ha detto ieri il primo cittadino, non si conoscono ancora, ma la certezza è che si potrà lavorare con molta più serenità.

