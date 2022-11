Anche Kvara paga pegno, furto nella sua casa di Cuma

Brutto episodio avvenuto a Cuma, in provincia di Napoli, dove Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di abitare all’inizio di quest’esperienza partenopea. Si legge su TNN e come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, il talento georgiano ha subito un furto in casa. I ladri hanno portato via un’automobile (MIni Countryman), ma per il giocatore nessuna conseguenza. Kvara ha già sporto denuncia – si legge – presso il commissariato di Pozzuoli, dopodiché si è allenato regolarmente a Castel Volturno.

Factory della Comunicazione