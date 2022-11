All’Inter ed al Milan la lista da incubo evitata dal Napoli

La lista da incubo evitata dal Napoli andrà invece rispolverata dal Milan e dall’Inter, entrambe qualificate agli ottavi da seconde alle spalle di Chelsea e Bayern Monaco, fermo restando l’esclusione del derby e dei padroni dei rispettivi gironi. Ovvero: il prossimo esame dei rossoneri sarà pescato tra Bayern, City, Real, Benfica, Porto e Tottenham; quello dei nerazzurri tra Chelsea, City, Real, Benfica, Porto e Tottenham. La differenza, insomma, sta tra i Blues e i tedeschi di Bavaria, ma restano grandi problemi comuni Haaland, Pep e Conte, Ancelotti e il Real e a questo punto la mina vagante Benfica che ha prima spazzato via la Juve e poi macchiato il curriculum di Leo e compagni. Altra nota positiva? L’impresa dei magnifici di Spalletti ha relegato il Liverpool in seconda posizione e dunque limitato ulteriormente i danni del sorteggio per le milanesi. Un po’, sia chiaro. In bocca al lupo a tutti. Fonte: Cds

