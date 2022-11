YOUTH LEAGUE – Milan-Salisburgo 2-1, i rossoneri volano agli ottavi di finale

Ieri l’Inter ha perso per 2-0 contro il Bayern Monaco, mentre oggi è sceso in campo il Milan contro il Salisburgo per l’ultima gara della fase a gironi di Youth League. Gli austriaci passano in vantaggio con Jano, ma i rossoneri non si arrendono e in due minuti ribaltano il punteggio. A segno Lazetic e Alesi. Nel finale la squadra di Abate sfiora il 3-1 con Sia ma non trova per un soffio la porta. Un successo importante perchè consente al Milan di volare agli ottavi di finale assieme all’Inter e alla Juventus, mentre il Napoli è arrivato ultimo con 1 punto nel girone A.

Marcatori: 48′ Jano (A.S.); 50′ Lazetic (M); 52′ Alesi (M)

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala, Pluvio (70′ Eletu), Stalmach (70′ Zeroli); Scotti (83′ Bozzolan), Lazetic (64′ Mangiameli), Alesi (83′ Sia). A disp. Torriani, Paloschi. All. Abate

SALISBURGO (4-3-3): Krumrey; Gevorgyan, Baidoo, Wallner, Pejazic (78′ Reischl); Sadeqi (64′ Yeo), Sahin (78′ Sulzbacher), Hofer; Crescenti (33′ Lechner) (78′ Trummer), Zeteny, Konaté. A disp. Toth, Moswitzer. All. Ingolitsch

Ammoniti: Simic (M), Jano (S), Konaté (S), Coubis (M)

Arbitro: Igor Pajac (CRO)

