Un sorridente Salah: “Bello vincere contro una squadra così forte”

Una gara equilibrata, in fondo. Cosa che il risultato non mette in evidenza. Al rientro negli spogliatoi ci si scambia le maglie e si sorride. E’ il Liverpool quello che aveva bisogno di ritrovare fiducia. Lo si vede sul volto e nel sorriso di Salah che sa che il successo contro il Napoli può essere una svolta per i suoi, all’ennesima prova del nove ora contro il Tottenham in Premier League: «Vincere è sempre una bella sensazione, soprattutto contro una squadra in forma come il Napoli, una delle migliori al mondo. Ora guardiamo avanti per provare a superare i problemi. La vittoria contro una squadra tosta ci restituisce un po’ di fiducia».

Factory della Comunicazione

Il Mattino