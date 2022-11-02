Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 12^: Camplone per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 5 novembre.
BENEVENTO – BARI h. 14.00
CAMPLONE
PERROTTI – D’ASCANIO
IV: MASTRODOMENICO
VAR: DIONISI (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MERAVIGLIA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
BRESCIA – ASCOLI h. 14.00
GARIGLIO
GUALTIERI C. – RICCI M.
IV: LONGO E.
VAR: ABISSO
AVAR: MUTO
CITTADELLA – MODENA h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
PAGLIARDINI – LOMBARDO
IV: BURLANDO
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
PISA – COSENZA h. 14.00
PATERNA
PALERMO – FONTEMURATO
IV: TREMOLADA
VAR: LA PENNA (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)
AVAR: SANTORO (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)
SUDTIROL – CAGLIARI h. 14.00
BARONI
TOLFO – DI MONTE
IV: DE ANGELI
VAR: PEZZUTO (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: PERENZONI (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)
TERNANA – SPAL h. 14.00
SERRA
DI GIOIA – MORO
IV: FRASCARO
VAR: GUIDA
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – PERUGIA h. 16.15
DI BELLO
RANGHETTI – PAGNOTTA
IV: CATANOSO
VAR: AURELIANO
AVAR: GUALTIERI M.
PALERMO – PARMA h. 16.15
MAGGIONI
ZINGARELLI – DE MEO
IV: MAGGIO
VAR: MASSIMI (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: MARCENARO (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
COMO – VENEZIA Domenica 6/11 h. 16.15
MIELE G.
FIORE – LOMBARDI
IV: DI FRANCESCO
VAR: GUIDA
AVAR: MUTO
REGGINA – GENOA Lunedì 7/11 h. 20.30
MARESCA
DI IORIO – LAUDATO
IV: PASCARELLA
VAR: MINELLI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: SACCHI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)