Specchia: “E’stato un bene far riposare Lobotka, anche se per poco”

Paolo Specchia, allenatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Sarebbe stato giusto finisse 0-0, purtroppo nel finale c’è stato un calo di tensione, ma per me è stato un bene far riposare Lobotka anche se per poco. Non c’è centrocampista che faccia giocare la squadra quanto lui. Non mi interessa sia finita con una sconfitta, ma l’atteggiamento avuto. Mi sto entusiasmando più che mai, più del Napoli di Sarri. Kvara? È quello che ha più margini di miglioramento di tutti. Quello su di lui non mi è sembrato essere rigore, devo essere sincero. Io non l’avrei dato. Spalletti? Sapevo si sarebbe fatto apprezzare, ma non così. Riesce a fare un calcio manovrato e offensivo che fanno in pochi. Instant replay nel calcio? Tendo ad essere un po’ conservatore, il passato ci ha soddisfatto e ci è piaciuto “.

Factory della Comunicazione