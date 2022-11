Pecci, ex Napoli: “Kvaratskhelia si sta avvicinando a diventare un fuoriclasse”

L’ex calciatore del Napoli, Eraldo Pecci, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Lobotka è il vero faro del Napoli, per la posizione in campo: ruolo importante che regala assistenza a tutti. Non deve mai sbagliare, poi la giocata arriva da sola, deve essere affidabile e lo fa bene. Kvaratskhelia come Sala? In alcune cose lo ricorda, ma credo ricordi più Best. Si sta avvicinando a diventare un fuoriclasse”.

