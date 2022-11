Dopo aver conquistato matematicamente il primo posto in Champions League, il Napoli da domani si preparerà in vista delle ultime tre sfide in campionato. A cominciare dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, poi le gare interne contro Empoli e Udinese. A proposito del match contro i friulani, da domani saranno in vendita i biglietti per la gara di sabato 12 Novembre ore 15,00. Lo pubblica il sito di ticketone.

Factory della Comunicazione

La Redazione