Napoli, cambia anche il mercato: azzurri tra i più «costosi» d’Europa

Chi schiera in campo le squadre più care d’Europa? Questa la risposta che arriva dall’ultimo studio settimanale del Cies – Centro Internazionale di Studi sullo Sport – che ha analizzato le formazioni più costose, dal punto di vista economico, schierate fin qui nella stagione appena cominciata. E nella Top 20 europea c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti: l’allenatore toscano ha schierato gli azzurri per un valore di 268 milioni di euro lo scorso agosto contro il Verona, all’esordio in campionato. La formazione meno “cara” invece è stata quella messa in campo contro lo spezia a settembre: 166 milioni di euro distribuiti tra i calciatori schierati in campo.Gli azzurri sono al momento la seconda squadra italiana in questa speciale classifica del Cies. Al primo posto tra i club di Serie A resta la Juventus con i 346 milioni scesi in campo contro il Sassuolo ad agosto. Sul podio regna incontrastato il Manchester City (726 milioni contro il Brighton una settimana fa), la squadra di Guardiola resta avanti a Paris Saint Germain e Manchester United.

Factory della Comunicazione

Fonte: mattino.it