La moviola di Edmondo Pinna – Konatè rischia su Kvara. Giusto annullare il gol di Ostigard

Tiene la partita, con tanti discorsi in campo (sembra il nostro Marinelli), il tedesco Stieler (Il Cds vota 6): valuta non rigore una spinta su Kvaratskhelia (in Europa serve altro), c’è voluta tutta la tecnologia del SAOT (il fuorigioco semiauto-matico) per pizzicare la spalla di Ostigard in posizione di fuorigioco. È la GLT (la Gol Line) che certifica la rete dell’1-0.

CENTIMETRI

Le potenzialità del fuorigioco semiautomatico sono tutte nella rete annullata a Ostigard: al momento della punizione di Kvaratskhelia, infatti, il difensore azzurro è di pochissimo (la spalla e una parte della testa) oltre Konaté, che è l’ultimo difendente del Liverpool (il braccio, ovviamente, non conta nella valutazione della punibilità o meno di un offside, visto che con il braccio non si può segnare). Ok la rete di Nuñez : sul colpo di testa di Van Dijk, il piede di Zielinski lo tiene in gioco.

NO RIGORE

Contatto in area del Liverpool fra Kvaratskhelia e Konaté, quest’ultimo dà con l’avambraccio una leggera spinta sulla schiena del fuoriclasse di Spalletti, per Stieler non ci sono gli estremi del penalty, troppo poco per i dettami della Uefa.

VAR: Dankert6 – Bravo ad usare il SAOT sulla rete di Ostigard.

Fonte: CdS