Il Napoli sta per blindare Lobo che incanta nel tempio: un’altra recita

Sabato si torna in campo, contro l’Atalanta sarà difficile disegnare un Napoli senza Lobotka, sarebbe come snaturarlo nonostante le valide alternative. Lo slovacco dall’inizio della stagione non ha saltato neppure una partita, è il centrocampista che ha giocato di più, in questi anni è passato da oggetto misterioso (con Gattuso) a insostituibile grazie alla stima che Spalletti gli ha offerto e alla sua crescita personale testimoniata da prestazioni sempre più convincenti in contesti diversi, in casa come fuori, in ogni stadio e anche nel fuoco di Anfield dove ogni pallone ai suoi piedi non pareva scottasse. Il Napoli sta per blindarlo, il rinnovo è vicino, prima si va a Bergamo e Lobo, in questi giorni, ricaricherà le energie per vivere un altro pomeriggio da maestro.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS