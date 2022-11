Il Napoli ha deciso: a breve si discuterà del rinnovo di Piotr Zielinski

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, attraverso Twitter, ha dato le ultime informazioni in merito al contratto di Piotr Zielinski. In un suo tweet dice che la società partenopea è pronta a discuterne un prolungamento, un rinnovo, vista la scadenza attuale a giugno 2024. Se ne dovrebbe già parlare nelle prossime settimane. Schira ricorda anche che la scorsa estate Zielinski ha rifiutato un’ importante offerta dal West Ham. Dopo una fase calante sul finire dello scorso campionato, il centrocampista polacco ha cominciato benissimo la nuova stagione ed è senza dubbio un punto di riferimento importante per il Napoli di Spalletti che vanta quello che sicuramente è uno dei migliori centrocampi d’Europa.

Piotr #Zielinski’s contract expires in 2024 and #Napoli are ready to open talks in the next weeks to discuss the contract extension to try to reach an agreement. Napoli turned down a #WestHam’s bid last summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2022