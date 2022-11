Giuliani: “Lobotka anche ieri è stato semplicemente mostruoso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista: “Liverpool-Napoli è difficilissima da commentare. Il Napoli ha confermato il primo posto, seppur perdendo. La sconfitta è stata immeritata, gli azzurri avrebbero potuto vincerla fin quando la partita è stata vera. Di certo gli episodi non vanno archiviati ingenuamente, ma anzi bisogna subito correggerli e sono sicuro che Spalletti ci stia già lavorando. L’atteggiamento mentale del Napoli fino all’85’ è stato perfetto, così come la difesa. Mi è molto piaciuto anche come la squadra ha reagito al primo gol del Liverpool. Mathias Olivera MVP del Napoli? È stato uno dei migliori in campo, ma una palma va data anche a Lobotka. È stato impressionante, semplicemente mostruoso… Il primo posto nel girone resta relativo al netto del prossimo sorteggio. Storicamente il Napoli non è sempre stato fortunato, ma la sconfitta di ieri non sposta di una virgola il giudizio sulle meraviglie mostrata dagli azzurri in questo girone. Sabato con l’Atalanta sarà uno snodo pazzesco, sarà l’esame principe per la formazione di Spalletti”.

