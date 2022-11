Di Fusco: “Colpa di Meret sul primo gol del Liverpool? Assolutamente no!”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Colpa di Meret sul primo gol del Liverpool? Assolutamente no, lui ha fatto due grandi interventi tant’è che per far gol hanno avuto bisogno di un secondo tocco. Lui nel primo gol ha guadagnato terreno andando con i piedi all’interno della linea, chi dice che è un errore sbaglia. Lui ha poco tempo per reagire, per questo retrocede e fa bene a farlo. Non può andare a chiudere lo spazio sul tiratore, per questo cerca di guadagnare spazio per reagire e mette il piede dentro la linea. L’angolo è stato battuto in maniera forte, quindi non hai tempo per uscire. Lo stesso vale anche per il secondo gol, che si concretizza solo su ribattuta”.

Factory della Comunicazione