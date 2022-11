Delio Rossi, all.: “L’Atalanta non sarà un impegno agevole per il Napoli”

Delio Rossi, ex allenatore dell’Atalanta, ha parlato oggi ai microfoni di “1 football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Sabato il Napoli affronterà l’Atalanta: cosa deve temere Spalletti? “Bisogna tenere in considerazione i cali di tensioni. Gli azzurri, tuttavia, sono una squadra molto forte, anche ieri è stata offerta una straordinaria prova di forxa. Non sarà un impegno agevole per il Napoli, ma ha le carte in regola per battere la Dea”.