Champions League – Milan vittoria e qualificazione, Juve ko in Europa League

Una vittoria e una sconfitta per le italiane nelle ultime partite della 6a giornata di Champions League. Missione compiuta per il Milan, che annienta 4-0 il Salisburgo con la doppietta di Giroud e i gol di Krunic e Messias, chiude al secondo posto nel gruppo E e si qualifica agli Ottavi di finale. Si chiude malissimo invece il cammino della Juve, già eliminata, che perde ancora stavolta per 2-1 in casa con il PSG. Francesi avanti con Mbappe, pari della Juve con Bonucci ma il PSG ritorna avanti con Nuno Mendes e vince la partita. I bianconeri comunque chiudono al terzo posto e si qualificano per l’Europa League

