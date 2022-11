Caruso, sindaco di Castel Di Sangro: “Con il Napoli è aumentato il turismo nella nostra città”

Il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Con il Napoli è aumentato il turismo nella nostra città. E’ arrivata una buona notizia, oltre a quelle calcistiche che ci hanno dato ragione. La scelta, anche coraggiosa della Regione Abruzzo, è stata positiva. La corte dei conti ha chiarito l’insussistenza del danno erariale che ci sarebbe stato nell’idea di qualcuno. Le motivazioni evidenziano l’assoluta adeguatezza dello sforzo economico. De Laurentiis ha avuto ragione sul doppio ritiro, lo dimostrano i risultati. Date per il prossimo ritiro? Non ancora, ci stiamo ancora riposando per il vecchio. Se il prossimo ritiro sarà con un trofeo in mano, l’organizzazione cambierebbe radicalmente”.