Zancan, giorn.: “Spalletti stasera schiererà la migliore formazione possibile”

Federico Zancan, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Spalletti stasera schiererà la migliore formazione possibile, la partita può significare un grande passo di crescita, soprattutto passare come primi. Il Liverpool ha tanti infortuni, quello di Klopp è un calcio estremo, è una squadra che si espone, non sarà facile per loro affrontare il Napoli. I Reds non vogliono perdere la gara per il momento che stanno vivendo. Il Liverpool fa del pressing la sua arma, quando funziona è difficile affrontarli l’anno scorso hanno fatto qualcosa di straordinario.

Il Napoli può essere l’outsider della Champions, se porterà a casa il primo posto potrà avere un sorteggio favorevole. Quello che accadrà in primavera poi è imprevedibile da auspicare”.