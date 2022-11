W. Sabatini: “Il Napoli? Un fenomeno difficilmente replicabile”

“Giocano con delle sincronie straordinarie. C’è dietro uno studio profondo, assecondato dai calciatori che stanno dando una disponibilità assoluta, un fenomeno non replicabile, in Europa è anche più facile per loro». Così il diesse Walter Sabatini a “La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso su Gr Parlamento. La stella più lucente è quella di Kvara: «Quanto vale? Non meno di 70 milioni di euro ma non credo sia in vendita e quindi un prezzo non ce l’ha. Quando lo vedo giocare penso alla “Locomotiva” di Guccini, una bomba lanciata contro l’ingiustizia. Il Napoli gioca contro squadre che drogano i bilanci, fanno intervenire forze economiche non legittime, vedere il Psg o il Manchester City, la speranza è che il Napoli riesca a ribaltare questa ingiustizia».

