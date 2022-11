Un abisso economico separa Liverpool e Napoli, ma il campo dice altro

Liverpool e Napoli sono separate da 3 punti nel girone di Champions, nella realtà il fatturato parla di 550 milioni per gli inglesi e una cifra pari alla metà per gli azzurri. Eppure, il campo ci dice che il Napoli ha battuto il Liverpool 4-1, che occupa il primo posto in Serie A mentre gli inglese sono 9° in Premier e i partenopei la squadra più in forma in Europa. Vogliamo parlare degli ingaggi? La politica del ridimensionamento attuata da De Laurentiis questa estate ha abbassato il monte ingaggi a 75 milioni contro i 160 del Liverpool, di cui 21 vanno solo a Salah, mentre i giocatori che guadagnano di più nel Napoli, Osimhen e Lozano, arrivano a 8 milioni lordi.

Fonte: Il Mattino