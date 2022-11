SKY – Spalletti: “Gare come questa ti consegnano il documento di squadra forte”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni Sky: “Una bella prestazione, mai in affanno, gara sempre in equilibrio, quindi di questo sono soddisfatto. Abbiamo anche creato diverse occasioni, abbiamo retto anche a livello fisico, poi esistono gli episodi…Peccato, per quegli ultimi minuti, perchè quando tutto è stato acquisito, forse inconsapevolmente, ci si è accontentati. Ho provato a variare le cose con qualche cambio, ma non ci sono riuscito. Riguardo alla mentalità, loro sono più bravi a crederci, a mantenere gli stessi ritmi per 90 minuti, sono abituati a giocare così fino a quanto non ritornano negli spogliatoi. Il mio è un gruppo forte, venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di convinzione, consapevolezza, fare ciò ti consegna il documento che dice che sei veramente forte. Si tratta di un grandissimo risultato proprio perché dall’ altro lato c’era il Liverpool. Siamo stati bravissimi. Abbiamo la conferma che siamo una squadra forte.”

