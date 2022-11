“Primi, con autorevolezza, personalità e carattere”, il commento della SSCN

Il Napoli esce sconfitto da Anfield per 2-0 contro il Liverpool, assicurandosi il primo posto nella classifica finale del girone, questo il commento della SSCN.

Factory della Comunicazione

“Primi, con autorevolezza, personalità e carattere. Il Napoli si prende quello che ha meritato in questi due mesi pieni di Champions: il primato del Girone. Gli azzurri non patiscono atmosfera, clima e alcun timore reverenziale nel tempio di Anfield per oltre 80 minuti. Perdiamo solo nel finale quando i giochi erano decisi e sigillati con il marchio indelebile del primo posto.

Ma era stato il Napoli a segnare per primo con Ostigard che viene millimetrato in fuorigioco dal Var. Arriva la prima sconfitta stagionale ma in realtà è una sconfitta dal sapore di vittoria perchè usciamo da Liverpool come undici leoni che hanno ruggito in maniera feroce tra le stelle dei Campioni iniziando dalla prima giornata quando superarono i Reds per 4-1. E lì fu Napoli. Perchè su quella straripante serata gli azzurri hanno costruito una esaltante cavalcata condotta e chiusa sempre davanti a tutti. Siamo agli ottavi con forza, orgoglio e merito.

Adesso si ricomincia dall’altra testa, quella del campionato. Sabato a Bergamo contro l’Atalanta per un altro match dalle emozioni forti all’insegna dell’azzurro…“