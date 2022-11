Osimhen, il lutto sui social: il piccolo Christian non ce l’ha fatta

Gli aveva mandato un video messaggio subito dopo la sfida contro la Roma vinta grazie a un suo gol, ma il piccolo Christian non ce l’ha fatta.

Victor Osimhen era stato tra i più vicini al ragazzino nigeriano nato in Italia che da mesi ormai era in ospedale a causa di una malattia del midollo osseo che l’ha portato via nelle scorse ore: «Tieni duro, prego per te» aveva detto l’attaccante del Napoli nel video messaggio che aveva fatto il giro del web grazie all’intercessione di Oma Akatugba, amico di Osimhen. I due avevano programmato anche una visita in ospedale a metà novembre, una volta interrotto il campionato, ma purtroppo non sarà possibile.

Fonte: Il Mattino