Nella testa di Klopp c’è Conte: contro il Napoli sarà turnover

Il Liverpool si sente frustrato per le prestazioni di questa prima metà di stagione e nella testa di Klopp potrebbe esserci lo spauracchio di Conte stasera, non Spalletti. Milner l’ha detto, quando si hanno aspettative diverse sbagliare non viene facilmente perdonato, come a Joe Gomez, finito nell’occhio del ciclone dopo la prestazione contro il Leeds e che dovrebbe essere sostituito dal rientrante Konate. Ai Reds pare che importi poco la testa del girone per il sorteggio. Ecco spiegato il perché dello spazio che potrebbe essere concesso alle seconde linee come Calvin Ramsey, Tsimikas potrebbe far rifiatare Anderson e Alexander-Arnold partirà dal 1′, mica Klopp vuole fare la rivoluzione in difesa?

Fonte: Il Mattino