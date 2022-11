Marolda: “Il Napoli ha già capito cosa vuole fare da grande”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Liverpool-Napoli è uno snodo importante per la crescita della squadra, ma ci arriva con la giusta leggerezza. Oggi il Napoli ha capito che sa giocare in questo modo spensierato e così giocherà. Klopp sa bene che deve essere più preoccupato il suo Liverpool anziché il Napoli, e infatti ieri tutte le dichiarazioni erano volte a mettere pressione sulle spalle degli azzurri. Cambi di formazione? Dipende da come sta Anguissa, è l’unico dubbio che mi riservo oltre ai cambi già annunciati. Questa resta comunque una gara troppo importante di per sé. Il Napoli ha già capito cosa vuole fare da grande, non c’è bisogno di un doppio appuntamento come Liverpool e Bergamo per comprenderlo: sa bene qual è il valore e il peso della settimana. Kvara e Salah? Averli nello stesso tridente non sarebbe male… Salah resta un grande campione e uno degli uomini chiave di questo Liverpool. Osimhen? Dipende soltanto da lui se questo sarà o meno l’anno della sua definitiva esplosione. Quando è in campo si sente il peso della sua importanza. Simeone e Raspadori fanno tanto e hanno valore, ma il titolare resta Osimhen. Spalletti non c’ha pensato due volte nel ridargli il posto”.

Factory della Comunicazione