Mario Rui parla della “magia di Anfield” ma è in dubbio la sua presenza dall’inizio

Completata la rifinitura a Castelvolturno il Napoli è partito per Liverpool e a presentare la sfida contro gli inglesi ci hanno pensato Spalletti e Mario Rui, protagonista di uno splendido inizio di stagione: “È la squadra che aiuta il singolo. Il segreto è avere i compagni che fanno i movimenti giusti, che sono sempre disponibili a fare sacrificio per il resto della squadra. Anfield è uno degli stadi più belli in cui ho avuto la possibilità di giocare. Le nostre aspettative sono dare continuità a quanto stiamo facendo, consapevoli delle difficoltà che ci saranno“. Eppure, la presenza dal primo minuto del portoghese è in dubbio, con Olivera che scalpita; a centrocampo possibile maglia da titolare per Ndombele così da avere Anguissa al top per la trasferta di Bergamo.

Fonte: Il Mattino