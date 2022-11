Mario Rui: “Anche a Liverpool con la stessa mentalità di sempre. I complimenti non ci fanno cambiare idea”

È diventato per tutti i tifosi il «maestro» e allora i maestri indicano la via per prendersi tutto. Anche Anfield. Il teatro dei sogni del Napoli di Luciano Spalletti che domani sera si giocherà il primo posto davanti ai tifosi inglesi. «È uno degli stadi più belli in cui ho giocato. L’atmosfera è unica. La nostra aspettativa è dare continuità a quello che stiamo facendo, anche se sarà una partita dura» le parole del terzino portoghese che ha parlato in conferenza stampa prima del match di Champions League.

Factory della Comunicazione

«La squadra sta dando seguito al lavoro di Spalletti da quando è arrivato qui. Sappiamo che sarà dura domani sera ma la nostra mentalità non cambia» ha continuato Mario Rui, che anche domani sera si giocherà il posto sulla sinistra con il compagno Olivera «La squadra sta aiutando i singoli calciatori, la crescita parte soprattutto dai compagni. Il nostro segreto è che tutti sono pronti a sacrificarsi per gli altri quando si va in campo. Troppi complimenti? Sappiamo da dove siamo partiti, i complimenti non ci fanno cambiare idea. Ogni partita per noi sarà la più importante, anche domani sera sarà così e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza».

Fonte: Il Mattino