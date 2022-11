Il Napoli stasera incontrerà il Liverpool di Klopp ad Anfield, per la gara di ritorno della Champions League. Appuntamento alle ore 21,00, ecco dove vederla in tv e streaming. Liverpool-Napoli, in programma alle 21, sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming sarà visibile su Sky Go, Now TV e su Infinity+.

