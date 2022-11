LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Liverpool-Napoli

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Tobias Stieler (Germania); Ass1: Christian Gittelmann (Germania); Ass2: Mark Borsch (Germania); IV: Martin Petersen (Germania); VAR: Bastian Dankert (Germania); AVAR: Fedayi San (Svizzera)

Questa sera ad “Anfield”, fischio d’inizio ore 21,00, si giocherà la sfida tra i padroni di casa del Liverpool e il Napoli. La gara valevole per la sesta giornata del girone A di Champions League, c’è in ballo il primo posto. Per i “reds” l’occasione per riscattare la sconfitta per 4-1 del “Maradona” e quelle in Premier League. Out per gli inglesi: Matip, Keita, Arthur, Luis Dias e Diogo Jota. In casa azzurra invece confermare quanto di ottimo si sta facendo e conservare il primato nel girone. Assente solo Rrahmani per infortunio. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale.

