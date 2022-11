La Repubblica – Liverpool-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli a Liverpool punta a difendere il primato nel girone. Gli basterà non perdere con 4 gol di scarto visto che all’andata ha battuto i reds per 4-1. In caso di sconfitta con 3 gol di scarto passerebbe comunque per primo per la miglior differenza reti complessiva. Per l’occasione Spalletti dovrebbe cambiare solo 2-3 pedine rispetto alla formazione base: in difesa è probabile che trovi di nuovo spazio Ostigard al posto di Juan Jesus mentre davanti Politano e Simeone potrebbero far rifiatare Lozano e Osimhen.

Factory della Comunicazione

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Nunez. All. Klopp.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Stieler (Ger)

La Repubblica