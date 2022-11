“Il Mattino” mette in campo Napoli e Liverpool (Grafico for.)

Sette gol in campionato e uno in Champions contro l’Ajax. Da quando è rientrato dopo l’infortunio muscolare subito, proprio nel match di andata contro il Liverpool al Maradona, Osimhen non si è più fermato: gol al Bologna e alla Roma e tripletta al Sassuolo in campionato e rete agli olandesi in Champions, sei centri in 4 partite. Undici reti messe a segno da Salah nonostante la partenza di stagione non brillantissima del Liverpool: 4 in Premier League, una in Community Shield e ben 6 in Champions League. L’atmosfera europea lo esalta: il cartellino lo ha timbrato nelle due precedenti sfide casalinghe del girone ad Anfield, un gol all’Ajax e uno ai Rangers, ancora meglio ha fatto lontano da Liverpool con la tripletta a Glasgow e il gol nell’ultima sfida ad Amsterdam.

Fonte e grafico Il Mattino