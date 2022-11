Il Liverpool guadagna cinque volte di più del Napoli da diritti tv e stadio

Nel 2010 il Liverpool viene rilevato dal Fenway Sports Group per circa 350 milioni di sterline; a Napoli De Laurentiis è presidente da 6 anni e si gode la rinascita azzurra. Due percorsi diversi che hanno visto il Liverpool tornare a vincere in Inghilterra e in Europa, mentre gli azzurri provavano a ritagliarsi uno spazio nell’albo d’oro della Serie A senza successo. A distanza di 12 anni, a fare la differenza tra i due destini sono stati anche i soldi: i Reds hanno guadagnato circa 330 milioni dai diritti tv della Premier, mentre il Napoli “appena” 70, ma anche i numeri tra i due stadi sono impietosi con Anfield che frutta 45 milioni di euro grazie a tour, museo e e attività collaterali; i partenopei possono contare solo sulla Champions come tesoretto fondamentale per aumentare i guadagni. Anche la commercializzazione estera del proprio marchio fa la differenza: ad esempio, il Liverpool guadagnerà fino al 2023 47,5 milioni dalla partnership con la società di servizi finanziari Standard Chartered. La differenza di campo parla di un Napoli vittorioso nella gara di andata contro il Liverpool e in un momento di forma straripante, mentre tra i due tecnici Klopp guadagna 12 milioni, Spalletti 2,8.

Fonte: Il Mattino