Galletti: “Liverpool-Napoli? Anche in una partita come quella di questa sera, Kvara potrà brillare”

Rudy Galletti, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Pensieri su Liverpool-Napoli? Cosa ci si aspetta da Kvara? “Mi aspetto una gara bellissima per la tranquillità delle due squadre. Sarà una gara da godere, si affrontano due grandi squadre, molto belle per il gioco espresos e i calciatori posseduti. Ci sono tutti gli igrendieti per assistere ad una sfisa fantastica. Anche in una partita di alto livello come quella di questa sera, Kvara potrà brillare. Se non dovesse segnare, farebbe ugualmente la differenza perché è un calciatore di qualità superiore”.