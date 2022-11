[Foto] YOUTH LEAGUE – Liverpool-Napoli 5-0, calo degli azzurrini nella ripresa

Questo pomeriggio, presso l’Accademy di Liverpool, si è giocata la sfida tra i “reds” e il Liverpool, per l’ultima giornata della fase a gironi di Youth League. I padroni di casa sbloccano il match con Frauendorf. Nella ripresa c’è il calo degli azzurrini che subiscono le reti di: Doak, Chambers e la doppietta di Kone Doherty. Per i partenopei è stata una sconfitta pesante, ma prevedibile, visto il divario fisico e tecnico, anche se per un tempo avevano retto. Ora per il Napoli si tornerà al campionato, dove si andrà a far visita all’Hellas Verona, reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Atalanta, sfida non semplice, ma importante dove in palio ci sono punti salvezza.

Fine primo tempo ⏸

Liverpool in vantaggio con il gol di Frauendorf al 27’. 45’ | #LiverpoolNapoli 1-0

Liverpool U19s: Davies, Miles, Jonas, Quansah, Chambers, McConnell, Frauendorf (Pilling, 67), Clark (Gyimah, 74), Kone-Doherty (Young, 79), Doak, Koumas Unused subs: Hewitson, Danns, Samuels, Giblin.

Napoli – Turi, Pontillo, Giannini, Marchisano, Nosegbe-Susko, D’Avino, Russo, Mutanda, Pesce, Spavone, De Pasquale. All. Frustalupi

Marcatori: 27′ Frauendorf (L); 51′ Doak (L); 56′ Chambers; 63′ e 66′ Kone Doherty

