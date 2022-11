Fontana: “Lobotka non avrebbe sfigurato con Xavi ed Iniesta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: “Il Napoli arriva ad Anfield quantomeno alla pari, va detto. Spalletti ha fatto vedere cose straordinarie, meglio di tante altre big. Ha due risultati e mezzo dalla sua, ha meritato il primo posto in UCL e merita di portarlo a termine questa sera. Per un allenatore non è semplice lasciare in panchina due ragazzi straordinari umanamente come Raspadori e Simeone. Il loro rendimento è talmente elevato che dispiacerà a qualsiasi allenatore non farli giocare. Il Napoli però ha fatto uno step in più con questa rosa, è necessario per essere all’altezza dei top club. Lobotka? Oggi è difficile immaginare questa squadra senza di lui. Anche quando appare di meno, riesce ad essere sempre fondamentale. È uno talmente intelligente che recupera tantissimi palloni anche senza metterci il fisico. Non so se il Napoli è cresciuto grazie a Lobotka o viceversa. Di certo è un calciatore che sta arrivando ai livelli di Xavi e Iniesta, senza voler essere blasfemo. In quel Barcellona, Lobotka non avrebbe fatto una brutta figura. Il centrocampo del Napoli è tra i migliori in Europa, per qualità e quantità. Mi sarebbe piaciuto giocare in questa squadra? Come si può dire di no (ride ndr)…”.