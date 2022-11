Drogba via social su Osimhen: “Questo sì che è un fuoriclasse!”

E se ti cita anche un mostro sacro…Il proprio idolo, poi…Arrivano i complimenti a Victor Osimhen da parte di Didier Drogba. L’ ex attaccante del Chelsea, idolo come detto di quello del Napoli, ha postato un video sui social. Le immagini fanno riferimento all’ episodio in cui Osimhen cedette il pallone a Kvaratskhelia per fargli battere il calcio di rigore in Napoli-Ajax. Drogba ha scrit

to: “Questo sì che è un attaccante completo: altruismo… il vero significato di ‘vincere come SQUADRA’!!!! Osimhen fuoriclasse”.