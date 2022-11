Champions – Liverpool/Napoli (Formazioni): due dubbi per Klopp. Olivera in vantaggio su Mario Rui

Questa sera ad “Anfield”, uno dei templi più belli del calcio mondiale, si giocherà per il primato del girone A di Champions tra il Liverpool e il Napoli. Per i “reds” servirà vincere con 4 gol di scarto per passare al comando. Due i dubbi di Klopp. A sinistra ballottaggio Robertson-Tsimikas, mentre a centrocampo Thiago Alcantera-Carvalho. Per il resto il tridente offensivo sarà composto da Salah, Firmino e Darwin Nunez. Per Spalletti invece Olivera dovrebbe spuntarla su Mario Rui. Anguissa a centrocampo per Ndombele. Infine in attacco l’unica novità sarà Politano al posto di Lozano con Osimhen e Kvaratskelia a completare il tridente offensivo.

