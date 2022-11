Si chiude con una sconfitta la fase a gironi dell’Inter. I neroazzurri, già qualificati agli Ottavi di finale, cadono 2-0 in Germania con il Bayern Monaco nella 6ª e ultima giornata del gruppo C di Champions League. I tedeschi liquidano la pratica con un gol per tempo di Pavard al 32′ min e Choupo Moting al 72′ min e conquistano la sesta vittoria nella sei partite del girone. Sconfitta comunque indolore per la squadra di Inzaghi

