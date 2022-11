Champions League – Poker Barcellona, Tottenham agli Ottavi, Atletico fuori da tutto

Primi ultimi verdetti definitivi nelle prime ultime partite del Martedì della 6ª giornata della fase gironi di Champions League. Il Porto batte 2-1 l’Atletico Madrid e vince il gruppo B, complice il pareggio del Bruges, che non va oltre lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen. Tedeschi inoltre che chiudono al terzo posto e si qualificano in Europa League, Colchoneros ultimi e fuori da tutto. Nel gruppo C (Inter) vittoria roboante del Barcellona, Ti saluta la Champions League battendo 4-2 il Victoria Plzen. Successi esterni infine per Tottenham ed Eintracht Francoforte che battono 2-1 rispettivamente Marsiglia e Sporting Lisbona e si qualificano agli ottavi di finale. Gli inglesi vincono il gruppo D davanti ai tedeschi, i portoghesi invece proseguiranno in Europa League

