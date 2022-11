CHAMPIONS LEAGUE – Liverpool-Napoli 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera ad Anfield ha affrontato il Liverpool con l’obiettivo di conservare il primo posto. Nel primo tempo c’è da segnalare la parata di Meret su Thiago Alcantera. Nella ripresa meglio gli azzurri che avevano anche sbloccato la gara con Ostigard, ma il norvegese era in off-side millimetrico. Ci prova anche Kvaratskelia al volo, la smorza Alexsander-Arnold. Nel finale però arrivano le reti dei “reds”. Il primo gol è di Salah che ribadisce in rete la respinta di Meret e poi con Darwin Nunes che segna da pochi passi. Una sconfitta indolore per i partenopei che porta al primo posto matematico e il 7 Novembre ci sarà il sorteggio per gli ottavi. Ecco le nostre pagelle.

Top

Meret 6 – Peccato che Salah era in fuorigioco, perchè aveva fatto una grande parata il portiere friulano. Bene con i piedi, sfortunato sulle due reti dove aveva compiuto due grandi interventi. Comunque anche stasera si mostra a buoni livelli.

Ostigard 6,5 – Il difensore norvegese giocava la seconda gara di Champions League della carriera ed anche stasera ha mostrato di avere la stoffa. Va anche in gol ma per millimetri è in fuorigioco. Eccellente come toglie la palla a Salah che stava per segnare a porta vuota.

Kim 6,5 – Il sud-coreano aveva Firmino e come sempre l’ex Fenerbache non sbaglia mai. Sembra davvero il prototipo del difensore attento e anche il Liverpool ne conosce le doti al meglio.

Olivera 6,5 – Spalletti lancia in campo l’uruguaiano e conferma di essere in grande spolvero. Non perde un duello con l’egiziano e spinge in attacco quando può. Grande mossa del Napoli e l’ex Getafe mostra di essere all’altezza.

Lobotka 6,5 – Il centrocampista slovacco anche stasera conferma di essere un giocatore indispensabile. Per buona parte della gara regge l’urto e fa partire l’azione con facilità. Che dire immenso.

Kvartskelia 6,5 – Il georgiano, anche in una serata non semplice, è sempre un pericolo. Alexander-Arnold lo soffre in un paio di circostanze. Splendido il cross per Ostigard che di testa segna, ma è millimetrico il fuorigioco. Va vicino al gol, poi cala nel finale.

Flop

Anguissa 5,5 – Il centrocampista camerunense nel primo tempo soffre il pressing del Liverpool e alcuni passaggi non sono buoni. Meglio nella ripresa dove recupera palloni, però ancora non al 100% della condizione.

Osimhen 5,5 – Il nigeriano nel primo tempo fa fatica a reggere l’urto dei difensori del Liverpool. Cresce nella ripresa, con un paio di recuperi e il cross per Kvaratskelia. Serata di riposo in vista anche della sfida di Bergamo.

