Bomber di serie A: per la prima volta il favorito è Osimhen

In attacco, stasera ad Anfield, su fronti opposti, Darwin Nunez e Victor Osimhen. Il primo non vive un momento brillantissimo, forse non ha ancora ben metabolizzato il passaggio in Premier e qualche infortunio di troppo, il secondo vive l’esplosione. Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, parlando della gara di stasera, per la prima volta gli allibratori lo danno come favorito al titolo di capocannoniere della Serie A:

“Sul fronte opposto c’è l’uomo mascherato che si esalta quando sente profumo di Premier. Quando era al Lilla, Osimhen segnò contro il Chelsea il suo primo gol in Champions e la sua prima doppietta europea arrivò l’anno scorso a Leicester, in Europa League. Da quando è rientrato mostra una forma fisica stratosferica e in 4 partite giocate ha segnato 6 gol. Per la prima volta gli allibratori lo danno favorito anche come cannoniere del campionato. Intanto stasera diverse big inglesi ne osserveranno il rendimento ad Anfield”.