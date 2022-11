Benitez riabbraccia il Napoli: visita a sorpresa nell’albergo di Liverpool

Deve essere rimasto nel cuore di Benitez il Napoli se prima spende parole al miele per la sua ex squadra e poi la va a trovare in albergo a Liverpool, fermandosi a parlare con Spalletti, tecnico che apprezza molto, concedendosi qualche ora a rivangare i ricordi della sua esperienza partenopea con i vecchi amici. Due anni sotto il Vesuvio per il tecnico spagnolo, vincitore di una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, oltre che fautore del processo di internazionalizzazione della squadra che ha dato i suoi frutti prima con Sarri e ora con Spalletti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport