Agostinelli: “Ad oggi i partenopei possono giocare la partita contro tutti”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli non cascherà nella trappola del Liverpool, Spalletti avrà preparato bene la partita. Oggi potenzialmente il Napoli può andare avanti in Europa, poi bisognerà vedere come sarà la squadra negli scontri diretti futuri, i partenopei dovranno vivere alla giornata, ad oggi possono giocare la partita contro tutti. In questo momento qualsiasi squadra europea non vuole affrontare il Napoli. Questo ribaltone da parte del Liverpool sarà difficile, ma ci proveranno. Quando si gioca ad Anfield la concentrazione non può mancare: sarà una bella partita”.