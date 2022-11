A gonfie vele la vendita per i biglietti di Napoli/Empoli

In attesa delle due gare in trasferta, quella di tra pochissimo ad Anfield contro il Liverpool e quella di sabato a Bergamo, procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per la prossima gara casalinga degli azzurri. Napoli-Empoli, si disputerà l’8 novembre 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. I biglietti della Curva B inferiore già sono sold-out, mentre sono in esaurimento anche i tagliandi di Distinti e Curva A.

Factory della Comunicazione

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00